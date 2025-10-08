JR西日本は、強風が見込まれるため、あす10月9日の始発から昼すぎにかけ、湖西線が経路である新快速について、京都〜近江舞子の運転を取りやめるということです。（※湖西線の新快速は近江舞子から敦賀の各駅に停車）普通列車は通常通り運転する予定だということです。また特急サンダーバードについては、9日の始発から昼すぎまで、米原経由に経路を変更して迂回運転を行うため、30分程度の遅れが発生するということです。