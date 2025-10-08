アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が、８日に自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「モンブランがとっても美味しくて、栗の沼におちました」とつづり、モンブランを食べる姿をアップ。足の長さが際立つ黒のノースリ姿も披露した。この投稿にファンからは「大人っぽいあきちゃんも素敵」「愛貴ちゃん幸せそうな笑顔が良き」「秋っぽいですね」「あきちゃんには秋が似合うねー」「あき