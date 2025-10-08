ノーベル化学賞の受賞が決まり、記者会見に臨む北川進氏＝8日午後8時、京都市左京区「研究はエンジョイせなあかん」。ノーベル化学賞受賞が決まった京都大特別教授の北川進さんはいつも明るく包容力があり、教え子らは「研究で壁にぶつかっても、諦めずチャレンジを続ける人」と評する。北川さんの研究室で5年間学んだ正岡重行大阪大教授（48）は「学生をやる気にさせるのがうまかった」と振り返る。楽しみながら研究する北川