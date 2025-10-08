１回、１軍合流後初打席で投手強襲安打を放つ横浜ＤｅＮＡの牧＝横浜横浜ＤｅＮＡは８日、横浜スタジアムで日本通運と練習試合を行い、４−９で敗れた。８月に左手親指の手術を受けた主将の牧が約２カ月ぶりに１軍合流。「５番・一塁」で先発出場し、３打数１安打１四球だった。投手陣は２番手バウアーが５失点と乱調。背中の張りを訴えた宮城は、大事をとって登板を回避した。社会人チームとの２連戦を終え、三浦監督は「