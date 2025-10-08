佐野勇斗（27）と桜田ひより（22）が8日、都内でダブル主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」（10月8日開始、水曜午後10時）の初回OA直前制作発表会見に出席した。午後10時開始直前の午後8時から会見は始まり、2人をはじめ、ファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也といったキャストが集結。第1話の試写を見た観客らを前にトークを行った。完全オリジナル脚本で描く“予