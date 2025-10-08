福山雅治さん（56）が、福田雄一監督の映画『新解釈・幕末伝』の主題歌を担当することが8日、発表されました。『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）は「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」など、“みんなが知っているようで知らない幕末”を福田監督流の解釈で描いた作品。革命の志士・坂本龍馬をムロツヨシさん（49）が、幕末の英雄・西郷隆盛を佐藤二朗さん（56）が演じ、W主演を務めます。■坂本龍馬を演じた経験を