「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」（８日、蒲郡）佐々木完太（２９）＝山口・１２０期・Ａ１＝がＧ１で初優出を狙う。４日目７Ｒは吉川元浩（兵庫）と激しい３番手争いを繰り広げるも僅差の４着。だが、レースでの躍動感は抜群で「足は中堅上位で満足。どのコースでも展開は突けます」と６５号機の機動力は威張れる域にある。来期適用勝率は８日現在で７・１４とハイレベルな数字を刻む。「過去にも７点台の勝率は残したけど