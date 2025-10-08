「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」（８日、蒲郡）井口佳典（４８）＝三重・８５期・Ａ１＝が４日目２走を２、１着にまとめ、前日の得点率２１位から大幅にポイントアップ。７位で予選を通過した。「３日目に調整をやり過ぎた反省点を踏まえていって、悪くない足です」と３１号機は着実に進化。「上位とは差があるけど、バランス型で自分の中で合わせ切れていると思う」と納得の仕上がりに自信を膨らませた。準優１１Ｒは３