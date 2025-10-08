会社経営者を名乗り弁当など500点以上を配達させた上で代金を支払わずだまし取ったとして、韓国籍の無職の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、韓国籍の無職・金高士容疑者（60）です。警察によりますと、金容疑者は今年4月から6月の1か月半ほどの間に、相模原市の弁当販売店に電話やショートメッセージで「お弁当配達やっていますか」「会社をやっていて毎日配達してもらいたい」などと嘘を言い、34回に渡って弁当な