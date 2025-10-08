神奈川県弁護士会は依頼者からの預かり金およそ6億円を流用したとして、小田原市の弁護士の懲戒手続きを始めたと発表しました。神奈川県弁護士会が懲戒手続きを始めたのは、小田原市の「小田原三の丸法律事務所」の竹久保好勝弁護士です。神奈川県弁護士会によりますと、竹久保弁護士は依頼を受けた遺産分割や遺言の執行の業務およそ70件で、預かった不動産売買の代金などおよそ6億円を流用していたということです。預かり金は現時