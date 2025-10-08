「バレーボール男子・国際親善試合、サントリー０−３ペルージャ」（８日、有明アリーナ）サントリーはペルージャにストレート負けとなったが、新主将の高橋藍は「結果的には負けてしまったけど、非常に楽しかった」と振り返った。ただ「世界一への壁という部分は感じた」と課題も口にした。高橋藍は両チーム最多の１６得点を挙げた。第１セットの８−１０では右からの強打を決めると、続いてサービスエースを決めた。第２