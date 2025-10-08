2025年ホリデーシーズン、ディオールが夢のサーカスをテーマにした「スペクタキュラー サーカス」コレクションを限定発売♡ 星やゴールドに包まれたメイクアイテムは、2-in-1リップカラーやアイシャドウ、ハイライターなど多彩。10月14日(火)より公式オンラインブティック及び一部店舗で先行販売、全国数量限定発売は10月31日(金)からです。 華やかで魔法のよ