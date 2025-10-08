例えば、明らかに偽物と思われる商品や、商品説明や出品者の対応に違和感がある商品を、メルカリで見かけたことはありませんか。そのような場合に役立つのが「通報」機能です。メルカリはユーザーがルール違反の商品を事務局に報告できる仕組みが整っています。通報自体は誰でも簡単にできますが、「通報したことが相手に知られてしまうのでは？」「通報したことで自分が不利益を受けたらどうしよう」と不安を感じて、通報をためら