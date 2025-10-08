「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。最近連絡先を教えた人物を明かした。この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。親しくない人にLINEを聞かれた際の断り方について盛り上がるスタジオ。あのちゃんは連絡先の交換は「基本断ります」とし「“本当に連絡返せ