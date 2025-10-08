歌舞伎俳優の尾上松緑さん（50）が、歌舞伎座で上演されている「錦秋十月大歌舞伎」通し狂言『義経千本桜』（21日千穐楽）の第二部で演じる“いがみの権太”役についての思いを明かしていました。上演されるのは、名作といわれる通し狂言『義経千本桜』。兄・源頼朝から謀反の疑いをかけられた義経と、滅んだはずの平家の武将たちが実は生き延びていたという着想をからませた壮大な歴史ロマンです。今回はダブルキャストとなってい