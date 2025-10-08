10月7日、新潟県見附市内の市道上で普通乗用車を運転中、自転車で走行していた女性と衝突し、けがをさせたとして32歳の男が現行犯逮捕されました。過失運転致傷で現行犯逮捕されたのは見附市に住む契約社員の男(32)です。男は7日午後2時前ごろ、見附市仁嘉町地内の市道上で普通乗用車を運転中、自転車で走行中の70代女性と衝突し、けがをさせました。女性は頭から出血し、長岡市内の病院に救急搬送されましたが、意識と呼吸はあっ