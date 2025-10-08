2025年10月発売のカシオ腕時計から、カシオコレクションとカシオクラシックの新製品を実機写真とともに紹介する。カシオコレクションやカシオクラシックの販売チャネルはオンラインが中心。セレクトショップやホームセンター店頭でも目にすることが多く、機能的にはスタンダードなものが中心で価格的にも求めやすい。近年はカシオも特に力を入れており、新製品発表会での注目率も毎回高い。ムーンフェーズにヨーロッパの風薫る「MT