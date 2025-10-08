エボリューション８日の新木場大会で、エボ女ストロング王者のＺＯＮＥＳが叶ミクを下しＶ２に成功した。叶の機動力を生かした攻撃と巧みな関節技に苦戦を強いられたＺＯＮＥＳだが、気迫とパワーで致命傷は避け続ける。さらに終盤には怒とうの押さえ込み技を続けられたが、これを耐え抜くと原爆固めでぶっこ抜くことに成功だ。そこからロープの反動を生かしたラリアートを豪快に振りぬいて３カウントを奪った。試合後、ＺＯ