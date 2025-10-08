ソフトバンクは８日、本拠地みずほペイペイドームで全体練習を行った。パ・リーグ２連覇を達成し、１５日から始まるＣＳファイナルステージに向けて再始動。野手陣はレギュラーシーズン最終戦となった５日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）以来、３日ぶりに顔を合わせた。この日は小久保裕紀監督の５４回目のバースデー。再結集のタイミングも合わさって、和やかなムードで練習が行われた。昨季はリーグ制覇を成し遂げるも、日本シ