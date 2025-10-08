８日、２０２５年のノーベル化学賞が発表され、天然ガスなどの気体の内部の微小空間に貯蔵できる「多孔性材料」を開発した北川進・京都大特別教授（７４）が受賞した。日本のノーベル賞の受賞決定は、６日の生理学・医学賞の坂口志文・大阪大特任教授（７４）に続く快挙となった。同日、記者会見を行った北川氏は「こんな大きな名誉をいただくことになって、感激しております。何より、私はいい環境に恵まれたと思います」と感