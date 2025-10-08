女優の桜田ひより、５人組ボーカルダンスユニット「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が８日、都内で、この日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（水曜・後１０時）の初回放送直前会見に出席した。大手製薬会社の社長令嬢・結以（ゆい、桜田）が、前科のある青年・大介（佐野）に誘拐されることから始まるオリジナル作品。誘拐計画は失敗に終わるも、結以が「私と一緒に逃げて！」