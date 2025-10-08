3歳ダート3冠競走の最終戦「第27回ジャパンダートクラシック」（Jpn1）の売り上げは27億1310万1800円。対前年比89.3％だった。大井競馬場の一日の売り上げは45億4186万8260円。同90.5％だった。大井競馬場への入場人員は1万1801人。同70.3％だった。