8日、今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学副学長の北川進氏（74）が会見で受賞の喜びを語った。【映像】不機嫌に電話を取った理由とは？会見冒頭、北川氏は「新しいことをするチャレンジは科学者にとって大変で辛いこともいっぱいあるが、新しいものを作っていくことで過去30年以上を楽しんできた。今般、かくもこんなに大きな名誉をいただくことになって非常に感激しており、何よりもこの化学を一緒に進めてきた私たちの