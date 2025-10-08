MF遠藤航、MF守田英正が不在の中、一気に主軸の座に躍り出る可能性がある。日本代表MF佐野海舟(マインツ)が10日のパラグアイ戦(パナスタ)を2日後に控え、報道陣に対応。マインツ2シーズン目に見せている圧倒的な存在感の裏付けとも言えるような自身の考え方の変化や、それがもたらしたドイツでの初ゴールに言及した。佐野は昨夏にマインツへ加入。得意のボール奪取やセカンドボールの回収能力ですぐにチームの信頼を得て、昨季