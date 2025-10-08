マンションの部屋に拳銃あわせて6丁や実弾のほか、手りゅう弾1個を所持した疑いで、香川県高松市の暴力団組長の男と、農業の男の2人が逮捕されました。 銃刀法違反などの容疑で逮捕されたのは、高松市屋島西町の指定暴力団六代目山口組傘下の組織の組長の男（58）と、高松市生島町の農業の男（70）の2人です。警察によりますと、2人は共謀の上、今年7月8日午後3時ごろ、高松市花ノ宮町のマンションの部屋で、自動装てん式けん銃2