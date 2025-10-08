台風22号（ハーロン）日本列島へ？ 気象庁によりますと、非常に強い台風22号は、午後６時現在、青ヶ島の南西約250kmを時速20kmの速さで北北東へ進んでいます。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風とな