【ルヴァン杯準決勝第1戦】(U等々力)川崎F 3-1(前半2-0)柏<得点者>[川]山本悠樹(10分)、ファン・ウェルメスケルケン・際(23分)、伊藤達哉(85分)[柏]小泉佳穂(62分)<警告>[川]フィリップ・ウレモヴィッチ(32分)[柏]原川力(37分)観衆:19,505人主審:山本雄大副審:西橋勲、船橋昭次├開始早々にアクシデントも…川崎Fが柏とのルヴァン杯準決勝第1戦を3-1で制す!└川崎F山本悠樹の“ドライブシュート”に会場騒然「落ちすぎ