[10.8 ルヴァン杯準決勝第1戦 横浜FC0-2広島 ニッパツ]ルヴァンカップ準決勝の第1戦で、サンフレッチェ広島が敵地で横浜FCを2-0で下して、3大会ぶりの決勝進出に向け先勝した。広島のホームで行う第2戦は12日に行う。3トップの左で先発した19歳がスーパーゴールで先制点を奪った。前半33分、広島はDF塩谷司のロングボールでエリア内左に入ったFW中島洋太朗がDF伊藤槙人を背負いながら前を向くと、左足を素早く振り抜いてニアを