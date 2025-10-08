気象庁発表 【写真を見る】【台風情報】"非常に強い" 台風22号(ハーロン)の勢力と進路を詳しく伊豆諸島では最大級の警戒を最大瞬間風速70メートル予報 全国の天気を画像で気象庁 非常に強い台風第２２号は、青ヶ島の南西約２５０キロを１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。 非常に強い台風第２２号は、８日１８時には青ヶ島の南西約２５０キロの北緯３０度５５分、東経１３８度００分にあ