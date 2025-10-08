10月6日、公然わいせつの疑いで逮捕されたSTARTO ENTERTAINMENT所属の5人組人気アイドルグループ「Aぇ! group」の草間リチャード敬太容疑者が、東京・三田警察署から釈放された。涙を見せながら「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げ、報道陣から「ファンに一言」と聞かれると「申し訳ございませんでした」と繰り返し、用意された車に乗り込んだ。「草間容疑者は、10月4日の午前5時半ごろ、新宿にあるビルのエントランス