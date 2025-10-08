北海道・帯広警察署は、札幌市西区に住む会社員の男(67)を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は2025年7月16日午後8時ごろ、帯広市の中心部にある宿泊施設で、帯広市内に住む30代の女性に対し、同意なく抱きつくなど、わいせつ行為をした疑いがもたれています。2人には面識があり、女性が被害の約1か月半後に警察に相談したことから捜査が始まりました。男は容疑を一部否認していて、警察は経緯や動機を追及する方針です。