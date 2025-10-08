a子が、10月15日に配信シングル「モナリザ」をリリースすることを発表した。アートワークは、現在のアーティスト写真やツアービジュアルなど、a子の作品でたびたびタッグを組んできたカメラマン・若名優介によって、ロンドンの映画館で撮影されたもの。印象的な観客たちとともに座席に座るa子の姿が収められている。さらに、a子は10月19日に大阪・なんばHatch、10月24日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）、さらに、10月31日に台北・