vistlipが12月3日、ニューシングル「UNLOCKED」をリリースする。同シングルの収録概要が発表となった。シングル「UNLOCKED」は“CD2曲+DVD”のvister盤、“CD3曲”のlipper盤に加え、MAVERICK STORE限定盤の3形態が用意される。それぞれの収録楽曲は後日発表される予定だ。なお、MAVERICK STORE限定盤の特典CDとなるDisc2には、2025年1月リリースのアルバム『THESEUS』収録曲より楽器陣が歌唱したバージョンの4曲が収録されるとの