『狐の窓〜ゆるっと怪異〜3』（夜風さらら/KADOKAWA）第9回【全16回】【漫画】『狐の窓〜ゆるっと怪異〜3』を第1回から読むXやpixivで人気沸騰の『狐の窓〜ゆるっと怪異〜』シリーズ第3弾！「狐の窓」――それは特別な指の組み方をし、その穴（窓）から覗くと目には見えない不思議なものを見られる能力のこと。一つ目小僧・ハジメのイタズラがきっかけで、妖怪にまつわる事件を請け負う東雲探偵事務所と町の妖怪たちとの間でいざこ