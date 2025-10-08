AOKIの大人気リカバリーウエア「RECOVERY CARE＋（リカバリーケアプラス）」シリーズに、外出先にも気兼ねなく着ていける「ラウンジシリーズ」が新登場！「着るだけで疲労回復できる」とブームを巻き起こしている“リカバリーウエア”といえば、部屋着やパジャマが一般的。AOKIの「RECOVERY CARE＋」も、これまではリラックスシーンでの着用を想定したもののみの展開だったものの、「外出先でも疲労回復したい」という声に応える形