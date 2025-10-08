押収した拳銃や実包、手りゅう弾など高松北警察署 拳銃や実包、手りゅう弾を所持したとして、高松市の暴力団組員ら2人が銃刀法違反と爆発物取締罰則違反の疑いで8日、逮捕されました。 警察によりますと、いずれも高松市に住む指定暴力団・六代目山口組傘下組織の組長の男（58）と、農業の男（70）は、共謀して高松市花ノ宮町のマンションの一室で、自動装填式拳銃2丁と回転弾倉式拳銃4丁、拳銃の実包27発、それに爆発物