ブルーシートで覆われた事故現場＝8日午後6時17分、千葉県八千代市8日午後4時過ぎ、千葉県八千代市大和田新田の県道で、小学校高学年ぐらいの男児が大型トラックにひかれ、現場で死亡が確認された。男児は自転車で歩道を走行していて、別の自転車とすれ違う際、車道に倒れ込んだという。八千代署が身元の確認を急ぐとともに詳しい状況を捜査している。署によると、現場は片側1車線で幅員約3メートルの直線道路。少し高くなった