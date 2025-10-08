【ロンドン共同】デンマークのフレデリクセン首相は7日、15歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する方針を表明した。対象の具体的サービスは不明だが、早ければ来年にも導入される見通し。英メディアが報じた。フレデリクセン氏は「携帯電話やSNSが子どもたちの幼少期を奪っている」と指摘した。フレデリクセン氏はSNSがまん延する社会について「私たちは怪物を解き放ってしまった」と懸念を表明。多くの子供たちが「不安やう