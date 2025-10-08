高市総裁率いる自民党の新たな執行部が8日午後、鈴木幹事長ら新たな執行部とともに野党各党へ挨拶に回りました。自民党派閥の政治資金事件に関与した議員の要職への起用を批判している立憲民主党に対しては、旧安倍派幹部で政治資金収支報告書に多額の不記載があった萩生田幹事長代行を紹介する一幕もありました。立憲民主党・野田代表：「傷物が1人」という表現で萩生田さんを紹介されていた。（高市総裁は）「全部一人一人自分で