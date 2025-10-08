勤務先の小学校で女子児童を盗撮したとして逮捕・起訴された名古屋市の教諭の男が、10種類の小型カメラを使い盗撮を繰り返していたとみられることが分かりました。 【写真を見る】女子児童2人のスカートの中を盗撮した疑いで再逮捕 40歳小学校教諭の男 コインロッカー捜索で掛け時計型 ペン型など10種類の小型カメラ約30台が見つかる 名古屋市 再逮捕された名古屋市立小学校の教諭、水井聖清容疑者40歳は、USBメモ