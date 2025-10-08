全国の特産品をおよそ100か国の大使などにPRするイベントがきょう東京で開かれ、県内企業も出展しました。このイベントは、地域の中小企業や小規模事業者の海外市場進出を支援しようと、全国商工会連合会が去年から開催しています。きょうは、小矢部市の「杉野味噌醤油」や南砺市の「丸米製菓」など全国からおよそ80社が出展し、集まったおよそ100か国の大使や駐在外交官らにご当地の食品や酒などをPRしました。今年は海外のバイヤ