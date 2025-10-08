《またステージに戻ってくる日を待ってます！》《来年も再来年もその翌年もずっとたばこ祭には真矢さんがいてくれないと困ります》【写真】車イスで地元のお祭りに参加した真矢と、側でサポートする元モー娘。妻9月27日、28日に開催された神奈川県秦野市の「第78回秦野たばこ祭」。メイン会場である市役所会場に設置された特設ボードは、「LUNA SEA」の真矢を心配する地元の人の直筆メッセージで埋め尽くされていた。9月8日