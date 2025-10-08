コグニザントジャパン 常務執行役員 製造・流通・通信事業統括兼 AI事業リード 五十嵐毅氏テクノロジーソリューションパートナーのコグ二ザントジャパンは、国内企業のAI推進を支援する拠点「コグニザントジャパン 東京ラボ」（以下、東京ラボ）において、10月7日にメディア向け取材会を開催した。取材会では、「東京ラボ」の設立背景や今後の展開などについて説明した他、同社が展開するエンタープライズ向けマルチエージェント型