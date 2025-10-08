モデルの古畑星夏さんは10月7日、自身のXを更新。ダイエットでマイナス6キロの減量に成功したことを明かしました。（サムネイル画像出典：古畑星夏さん公式Xより） All About

古畑星夏が体型維持のコツを明かす「6kg痩せてもちゃんとキープ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 古畑星夏が7日、ダイエットでスリムな体形に変化したことを明かした
  • 「-6kg痩せてもちゃんとキープ出来ているコツはリールにまとめたよ」と投稿
  • ピラティスに行く際のコーディネートバナナスムージーなどを紹介した
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子