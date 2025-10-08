ニューストップ > ライフ総合ニュース > 古畑星夏が体型維持のコツを明かす「6kg痩せてもちゃんとキープ」 Instagram 運動 ゴルフ モデル 美脚 バナナ コーディネート アサイ ダイエット Amazon All About 古畑星夏が体型維持のコツを明かす「6kg痩せてもちゃんとキープ」 2025年10月8日 21時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 古畑星夏が7日、ダイエットでスリムな体形に変化したことを明かした 「-6kg痩せてもちゃんとキープ出来ているコツはリールにまとめたよ」と投稿 ピラティスに行く際のコーディネートやバナナスムージーなどを紹介した 記事を読む おすすめ記事 SWAG×白濱亜嵐！トロピカルマンゴーが新発売！ロフトで先行♡ 2025年10月7日 12時30分 カラフル＆食べ応えアップ！具沢山なごちそう「春雨サラダ」 2025年10月3日 14時0分 デロンギのパーソナルブレンダー「nutribullet」からコードレスタイプが登場！ 2025年10月7日 19時0分 キタキタキターーーッ！【セブン-イレブン】今しか食べられない♡「お月見スイーツ」 2025年10月6日 9時3分 コカ・コーラシステム、内臓脂肪と皮下脂肪を減らす茶カテキン入り機能性緑茶「綾鷹 濃い緑茶」の2L PETボトルサイズを発売 2025年10月7日 14時25分