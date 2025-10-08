『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・後藤勝さん「青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン」・海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」上記の2名が集合し『走り続けるレジェンド。FC東京・長友佑都の今』などについて語った動画となります。◯関連LIVE残り7試合、クライマックス突入！J1番記者座談会ライブ【東京V×FC東京×新潟】