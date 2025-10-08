ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は4日目を終えた。3日目終了時点で得点率11位タイ（6.80）だった馬場貴也（41＝滋賀）が4日目4Rで6着大敗。準優進出を逃した。「最初から出足がないと思っていたけど、やっぱりそうでした。3日目に2コースから差した時も前に押していなかったしね」馬場のテクをもってしても、しのげない足。接戦では苦しんだ。レース直後は整備室へ直行。25号機はバラバ