記者会見する日本ラグビー協会の岩渕健輔専務理事＝8日、東京都内日本ラグビー協会の岩渕健輔専務理事は8日、日本が招致を目指している2035年ワールドカップ（W杯）について「12月中までに必要な書類をそろえた上で、意向を表明する」と述べ、年内に正式立候補する見通しを明らかにした。国際統括団体ワールドラグビー（WR）は、9月に35年W杯開催地の選定プロセスを発表。日本は39年大会や女子W杯の招致も視野に入れる。東京都