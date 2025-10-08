れいわ新選組の高井崇志幹事長は８日、国会内で自民党の高市早苗総裁を始め新執行部の幹部たちと面談した。新総裁になった高市氏はこの日、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党、れいわの順であいさつに回った。野党各党は党代表がそれぞれ高市氏に対応したが、れいわは山本太郎代表ではなく高井氏が対応に当たった。高市氏と握手を交わした高井氏は、経済対策として「積極財政に期待しています」と要請。政調会