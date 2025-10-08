川崎―柏後半、競り合う川崎・マルシーニョ（上）と柏・犬飼＝U等々力Jリーグ・YBCルヴァン・カップ準決勝第1戦（8日・UvanceとどろきスタジアムbyFujitsuほか＝2試合）6大会ぶりの制覇を狙う川崎はホームで柏に3―1で先勝した。前半に2点を奪って優位に進め、2―1の後半に伊藤のゴールで突き放した。2022年大会王者の広島は敵地で横浜FCを2―0で下した。中島らが得点した。ホームアンドアウェー方式による第2戦は12日に実施