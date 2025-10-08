野球日本代表の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（来月１５、１６日＝東京ドーム）に臨むメンバーが８日に発表され、ソフトバンクから牧原大成内野手（３２）、野村勇内野手（２８）、松本裕樹投手（２９）が選出された。２０２６年３月に開催される第６回ＷＢＣで連覇を目指す侍ジャパン。本番に向けた選手の最終選考の場となる２連戦に鷹の３戦士が招集された。今季パ・リーグで唯一の３割打